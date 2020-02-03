موعد اجتماع وزراء خارجية دول مؤتمر برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، عن أنه تقرر عقد اجتماع جديد، منتصف مارس المقبل، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

وقال ماس في تصريحات إذاعية: “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس”.

وتابع: “من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية “خلال الأيام القليلة المقبلة”، ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه “يتعين عليها توقع عواقب”.

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