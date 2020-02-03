“كورونا” المرض العابر للقارات

بنغازي 03 فبراير 2020 (وال) _ شكلت إدارة مطار بنينا الدولي لجنة؛ لإتخاذ الإجراءات اللازمة و التدابير الوقائية لمكافحة مرض (كورونا), MERS-Cov.

هذا و ضمت اللجنة عضوية (إدارة المطار, ومكتب الرقابة الصحية الدولية, ووزارة الصحة, و جهاز الإسعاف والطوارئ, ومديرية أمن منفذ المطار, ومركز جمارك المطار, وعدد من الأجهزة ذات العلاقة).

وشرعت اللجنة في أعمالها، اعتبارا من يوم الخميس الماضي الموافق 30- يناير, وذلك في إجراءات منظمة و إنسيابية, حيث يعد هذا الوباء من أخطر الأوبئة التي تجتاح العالم خلال هذه الفترة.

المرض وأسبابه

هي مجموعةٌ من الفيروسات, التي تصيب الثدييات، والطيور, ويسبب الفيروس في البشر عدوى الجهاز التنفسي, و لاتوجد لقاحات أو مضادات فيروسية موافق عليها للوقاية أو العلاج من هذه الفيروسات.

ويعد الفيروس كمعظم الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي, ينتقل عن طريق تلوث الأيدي، والرذاذ والمخالطة المباشرة مع سوائل، وإفرازات المريض وجزئيات الهواء الصغيرة, حيث يدخل الفيروس عبر أغشية الأنف والحنجرة، ويعتبر العطاس أحد طرق نقل الفيروس.

مخاوف دولية

أدى انتشار هذه الفيروس الذي ظهر بداية في الصين, إلى حالة من الهلع والخوف, بين الدول, حيث أغلقت العديد من الدول حدودها أمام القادمين من الصين، وشرعت في اتخاذ تدابير صحية, وتدابير صارمة في الدخول للمطارات, لمنع تفشي المرض في البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي, أن تفشي فيروس كورونا يشكل “حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا, حيث قال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، إن السبب الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ هذه ليس بسبب ما يحدث في الصين، ولكن بسبب ما يحدث في بلدان أخرى.

حالات في ازدياد

أعلنت السلطات الصينية، يوم الأحد الماضي، إن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى 14380 إصابة، كما سجل الفيروس حتى الآن في 20 دولة على مستوى العالم, وفي جميع القارات, أما في الدول العربية فقد سجلت أول 5 حالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. (وال _ بنغازي)

تقرير: سليمة الخفيفي

تحرير: هند عيسى

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