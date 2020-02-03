رئيس الوزراء الياباني: تطوير أجهزة للكشف السريع عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن بلاده بدأت تطوير أجهزة اختبار من أجل الرصد السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية عن آبي القول أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه سوف يتم توسيع إجراءات الفحص للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن المسئولين يعملون على وضع إطار عمل من شأنه السماح للشركات الخاصة والمؤسسات العامة بإجراء اختبارات لرصد أي حالات إصابة بالفيروس.

وأشار آبي إلى أهمية تعزيز المنظومة الحكومية للتعامل مع الأمراض المعدية، مضيفا أنه يجرى باستمرار مراجعة نظام إدارة الكوارث.

وأكد رئيس الوزراء أنه يضع صحة المواطنين وحياتهم كأولوية، وأنه سوف يعمل على تطبيق الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الذي يتغير يوما تلو الآخر.

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