مجلس حكماء المسلمين يحيي ذكرى إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية بـالتجمع الإعلامي العربي

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات التجمع الإعلامي العربي الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين لإحياء ذكرى إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية العام الماضى، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش التجمع مجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، كأزمة تكوين الصحفي العربي وتأثيرها في تناوله للقضايا الإنسانية، غياب الرؤية الإنسانية لدى بعض المؤسسات الإعلامية، الحاجة إلى ميثاق إنساني موحد للصحافة العربية، سياق الخبر والتوجيه السلبي للقضايا الإنسانية، السبق الصحفي ومراعاة الضحايا وذويهم أثناء التناول الصحفي، انتهاك الخصوصية وإثارة المجتمعات بين التجريم القانوني والاستنكار الأخلاقي.

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