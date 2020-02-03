الجيش السوري يعثر على مقر محصن لـجبهة النصرة أسفل متحف أثري

كشف مصدر ميداني سوري، اليوم الإثنين، أن وحدات من الجيش السوري عثرت خلال متابعتها تمشيط مدينة معرة النعمان على مقر محصن أنشأه تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تحت متحف المدينة الأثري على مساحة تصل لنحو ألف متر مربع.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن المصدر – الذي لم تسمه – القول إن المقر مجهز بشبكات أنفاق وتهوية، ويمتد على مستويين في باطن الأرض، الأول مخصص لقيادات التنظيم محفور بشكل هندسي ومدعم بالخرسانة الأسمنتية شديدة التحصين يتكون من عدة غرف متصلة بسراديب، أما الثاني فيتكون من 9 غرف مع شبكات معقدة من السراديب التي تصل بين الغرف مع شبكة تهوية”.

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