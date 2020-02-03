روسيا: الجيش التركي لم يبلغنا بتحركاته في إدلب عندما تعرض لنيران القوات السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الجيش التركي لم يبلغ روسيا بتحركاته في منطقة إدلب عندما تعرض لنيران القوات الحكومية السورية.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الإثنين، أن وحدات الجيش التركي قامت في ليل الثاني من فبراير الجاري بالتحرك داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانب الروسي، ووقعت هذه الوحدات تحت قصف القوات الحكومية السورية لمواقع الإرهابيين في غرب منطقة (سيراكاب).

وأضاف البيان أن سلاح الجو التركي لم ينتهك الأجواء السورية ولم يتم تسجيل أية ضربات على القوات السورية، مؤكدا أنه تتم مراقبة المجال الجوي فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب باستمرار من قبل القوات الجوية الروسية.

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