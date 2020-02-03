وكيل كافاني: إن أراد المال لانضم إلى يونايتد أو تشيلسي.. حلمه كان أتليتكو

وصرح شقيق كافاني قائلا: “كافاني كان يرغب في الحصول على راتب أقل مما يحصل عليه في سان جيرمان”.

وواصل “أتليتكو لم يتمكن من تغطية التكاليف الخاصة بعملية انضمامه وباريس سان جيرمان لم يرغب في تقليل مطالبه المادية، لذا لم يتوصل أتليتكو لاتفاق”.

وأكمل “هل تعتقد أن إدينسون لم يلعب قرابة الشهر لسان جيرمان ويرفض الانتقال لأتليتكو فقط من أجل العمولة؟ لم يحقق حلمه بالانضمام إلى أتليتكو”.

وأتم “إن كان الأمر من أجل المال فقط لرحل إدينسون إلى إنجلترا، مانشستر يونايتد أو تشيلسي”.

تقارير صحفية ربطت كافاني صاحب الـ32 عاما بالانضمام إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو أتليتكو مدريد، وأشارت إلى اقترابه من النادي الإسباني بقوة قبل أن تفشل الصفقة في آخر أيام السوق الشتوية.

وكانت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه إن سان جيرمان أراد الحصول على مبلغ يقدر بـ25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات المهاجم الدولي الأوروجوياني الذي ينتهي عقده في اصيف المقبل، ما يعني أن خروجه معارا أو بسعر أقل كان أمرا غير مرجح بالمرة.

نجم منتخب أوروجواي انضم إلى سان جيرمان قادما من نابولي في صيف 2013 بمبلغ 64.5 مليون يورو، وشارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

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