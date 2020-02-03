انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، تنطلق اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف.

وأوضحت البعثة، في بيان، أن «خمسة من كبار الضباط ممثلين يشاركون عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي ييسرها المبعوث الأممي غسان سلامة».

يشار إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي. وقال سلامة، في تصريحات سابقة إن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها «مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت».

ويأتي هذا اللقاء بعد 48 ساعة من إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مشاركة «الجيش الوطني الليبي» في اجتماعات اللجنة، وذلك خلال لقاء مع سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في بنغازي السبت.

ويعد اجتماع جنيف هو الأول على هذا المستوى منذ آخر جولات اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة في أكتوبر من العام 2018.

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