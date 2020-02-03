سفير الصين: نتفهم موقف مصر بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان

قال لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة، إن بلاده تتفهم الموقف المصري لإجلاء الرعايا والطلبة من مدينة ووهان.

وأكد تشيانج، خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الصيني حرص على التعاون مع مصر لإنهاء إجراءات إجلاء الرعايا المصريين الذين يعيشون في ووهان ويرغبون في العودة إلى مصر.

وأضاف أنه يعتبر نفسه مسئولا عن المصريين في هذه المدينة، مؤكدا عدم إصابة أي مصري يعيش في ووهان بهذا الفيروس الجديد، وأن هذا يدل علي الاهتمام بالحالة الصحية للجالية المصرية، مشددا على بذل كافة الجهود لضمان السلامة الصحية للمصريين.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على ألا تتأثر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، وحركة التبادل التجاري بسبب انتشار هذا الفيروس، نافيًا وجود أي تأثير لهذا الفيروس علي تنفيذ المشروعات في مصر.

وأكد أن تأثير فيروس “كورونا” الجديد علي الملاحة البحرية محدود للغاية، وأن مدير منظمة الصحة العالمية أوصى بعدم الحد من التبادلات التجارية، مضيفا أن انتشار هذا الفيروس مؤقت وسوف يتم التغلب عليه، وأن حكومة بلاده قررت عودة جميع السائحين إلى بلادهم من أجل ضمان السلامة الصحية للمواطنين في العالم، لافتًا إلى أن هذا الإجراء مؤقت. كما أكد أن بلاده تواصل نشر إرشادات السفر والنصائح الخاصة بكيفية الوقاية من المرض، إلى السياح الصينيين، مشددًا على أهمية أن يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي في الدول خاصة مصر التي يتواجدون فيها، انطلاقا من الإحساس بالمسئولية عن الحالة الصحية للمواطنين المصريين وأن السفارة الصينية بالقاهرة طالبت من يشعر بأعراض مثل السعال والحمى عدم السفر إلي مصر وكذلك في حالة الشعور بالتعب بالاتصال بالسفارة على الفور. وأوضح أن بلاده تواصل الليل بالنهار لمواجهة أخطر فيروس في تاريخ البشرية، مضيفًا أن الشعب الصيني صاحب حضارة، واستطاع أن يتغلب على صعاب كثيرة على مدار التاريخ أخرها تغلبه على انتشار فيروس “سارس” عامي 2002 و2003، وزلزال ينتشوان الخطير عام 2008 الذي أودى بحياة آلاف المواطنين وخلف مئات الآلاف من الجرحى.

ولفت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لمواطن صيني بفيروس “كورونا” الجديد في مصر، كما أنه لم تسجيل أي حالة إصابة لمصري مقيم في مدينة “ووهان” بهذا الفيروس، لافتا إلى عدم وجود داع للقلق المفرط أو الذعر، مؤكدا أن السفارة الصينية بالقاهرة علي تواصل تام مع الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارتي الصحة والخارجية، والمطار فضلا عن تقاسم كافة المعلومات مع المسئولين بشكل مستمر. وأضاف السفير الصيني – خلال المؤتمر الصحفي – أن جيش بلاده يوفر كافة المساعدات الطبية والخدمات اللوجستية وكافة الاحتياجات والملابس مطالبا بتنفيذ كافة توصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الوباء ، وأن مدير المنظمة ثمن الجهود الصينية في هذا الشأن ، معلنا عن أنه لا يوجد داع لوقف الرحلات إلي الصين أو التجارة معها ، وأن إعلان حالة الطوارئ ليس لما يحدث في الصين وإنما لبعض الدول التي تعاني ضعفًا في أنظمتها الصحية. وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية تقدر شفافية وانفتاح الصين بعرض كافة الحقائق عن هذا الفيروس، وأنها تعد نموذجا جديدا للاستجابة لهذا الوباء، مشددًا على ضرورة عدم اتخاذ ردود الفعل المفرطة والخوف والتضخيم ، خاصة أنه هناك بعض الدول خالفت توصيات منظمة الصحة العالمية مثل الولايات المتحدة التي رفعت درجة التحذير إلي السفر إلي الصين إلى أعلى مستوى. وأوضح أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء أعضاء القنصلية الأمريكية في مدينة “ووهان” وإجلاء أعضاء السفارة الأمريكية في العاصمة الصينية بكين، ثم تبنت الإجراءات لمنع دخول أي صيني أراضيها. وقال إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 17.205 ألف حالة ووفاة 361 بينما هناك 11 حالة إصابة بهذا الفيروس فقط في الولايات المتحدة.

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