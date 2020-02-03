دمشق تُعلن إسقاط طائرتين مسيَّرتين قرب قاعدة حميميم الجوية

دمشق 03 فبراير 2020 (وال)- ذكر التلفزيون السوري اليوم الإثنين، أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم الجوية السورية، أسقطت طائرتين مسيرتين قرب القاعدة، ولم يذكر التلفزيون مزيدًا من التفاصيل.

هذا وتُدير موسكو التي تدخلت في حرب سوريا عام 2015، دعمًا للرئيس بشار الأسد، وهذه القاعدة الجوية في الوقت الحالي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الحكومية – في خبر عاجل – : “المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسّيرة، أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم في ريف اللاذقية”.

وفي 20 من شهر يناير الماضي، أسقطت القوات الروسية في سوريا، طائرات مسّيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية من دون وقوع أي خسائر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية – في بيان حينها – : “أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافًا جوية على بُعد مسافة أمنة من القاعدة”.

وأعلنت موسكو أكثر من مرة، عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسّيرة.

وتتخذ القوات الروسية من “حميميم” قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرًا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد وقعت روسيا اتفاقًا مع سوريا في شهر أغسطس عام 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية، باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل ولأجل غير مسمى.

وكانت موسكو قد أعلنت بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا، عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مُجهّزة بشكل متكامل. (وال- دمشق) ر ت

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