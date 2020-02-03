المسماري: أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية- بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وتابع المسماري، أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي.

وأكد المسماري، أننا نقود معركة استثنائية ضد الإرهاب.

وأضاف المسماري، أن أردوغان نقل 1500 عنصر من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا، مؤكدا أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سورية وعراقية وليبية.

وأوضح المسماري، أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة. كما أكد المسماري، أن أردوغان أتى بمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان من سوريا إلى ليبيا، وأردوغان كان يستهدف إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا.



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