ديلي آلي: ستيرلينج لم يتعمد إصابتي

وفاز توتنام على مانشستر سيتي بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديلي آلي: “لا أشعر بأي ضغينة ضد ستيرلنج فهو صديقي مقرب لي خارج الملعب”.

وأضاف في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: “تحدثت معه عقب المباراة ولم يكن في أفضل حالاته المزاجية بسبب الخسارة”.

وأكمل “إنه صديق مقرب لي وأعلم أنه لم يكن يقصد إيذائي”.

وأتم تصريحاته “في النهاية الحكم شاهد اللعبة والـVAR قرر أن يحصل على إنذار”.

وتدخل ستيرلينج بقوة على ديلي آلي في الدقائق الأولى من مواجهة الفريقين ليسقط نجم توتنام على الأرض مصابا.

قبل أن يتدخل الـVAR ويمنح ستيرلينج بطاقة صفراء فقط، وسط اعتراضات من لاعبي توتنام.

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