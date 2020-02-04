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أمريكا تعلن ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين، ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.
وقالت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف “نتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر”، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 11.
وكشفت ميسونير عن معلومات جديدة بشأن تطبيق إعلان رئاسي صدر يوم الجمعة، حول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، وكذلك عن خطط الحجر الصحي.
ويُستثنى من هذا القرار أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، لكن سيتم إيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما إذا كانوا زاروا مدينة ووهان أو إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.
وسيتم توجيه الركاب إلى 11 مطارا أمريكيا لإجراء المزيد من الفحوص الطبية، وإذا ظهرت على أي منهم أعراض الإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين الأمريكيين أو الذين يشملهم الإعفاء سيخضعون لتقييم طبي ولن يُسمح لهم باستكمال رحلاتهم. وسيتم توجيه رحلات موظفي الحكومة الأمريكية الذين تقوم وزارة الخارجية بإجلائهم إلى قواعد عسكرية، وسيتم وضعهم في حجر صحي اتحادي لمدة 14 يوما من مغادرتهم ووهان. وسيتم السماح لمن لم تظهر عليه أعراض الإصابة باستكمال رحلته إلى وجهته النهائية لكن سيُطلب منه البقاء في منزله بقدر الإمكان ومراقبة حالته الصحية على مدى 14 يوما أيضا. وأعلنت السلطات اليوم الإثنين، عن خمس إصابات جديدة إحداها في ولاية ماساتشوستس وأربع في كاليفورنيا. وقال أحد مصابي كاليفورنيا، إنه أصيب بسبب قربه الشديد من شخص آخر في المنزل ذاته كان قد أصيب في الصين، في ثاني إصابة من نوعها بعد الحالة التي أعلنتها السلطات في إيلينوي الأسبوع الماضي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • هل يمكن لبعض الناس أن يكونوا حاملين للأمراض دون أن يظهروا أي مرض؟
    تنتقل العدوى عن طريق أنواع مختلفة من “الجراثيم” ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات.

    بعض الجراثيم يمكن أن تسبب عدوى بدون أعراض ، مما يعني أن الشخص يمكن أن يكون لديه “جرثومة” في الجسم ، لكن ليس لديهم أي أعراض للمرض أو لديهم أعراض خفيفة للغاية ولا يشعرون بالمرض حقًا ، تقسيم الأمراض المعدية في UAMS. وإذا كان بالإمكان نقل “جرثومة” معينة عن طريق السعال أو العطس ، على سبيل المثال ، فيجوز للشخص نقل العدوى إلى شخص آخر دون معرفة ذلك ودون أن تظهر عليه أي أعراض.

    أنواع أخرى من العدوى تجعل كل شخص يتعرض له يصبح أعراضًا ، بمعنى آخر. للشعور بالمرض. بعض هذه يمكن أيضا أن تنتقل من شخص لآخر. بالنسبة للفيروسات التي تسبب نزلات البرد ، يمكن للناس ، في الواقع ، أن ينقلوا هذه الفيروسات بأعراض خفيفة أو بسيطة للغاية. في هذه الحالة ، يعتبرون ناقلات بدون أعراض. عادةً لا يوجد لديهم الفيروس في نظامهم لفترة طويلة من الزمن.

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