أس توضح كيف يخطط ريال مدريد لاستقدام مبابي

النجم اللامع القادم في سماء كرة القدم، هدف غير خفي لـ ريال مدريد، وصحيفة “أس” أوضحت مخطط إدارة النادي الإسباني لاستقدامه.

أس أوضحت أن إدارة فلورنتينو بيريز تستهدف استقدام مبابي في صيف 2021، وليس الصيف المقبل، ووصفتها بأنها “أطول عملية انتقالات” يعمل عليها بيريز.

عقد مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، مما يعني أن بيعه سيكون إجباريا في صيف 2021 حتى لا يرحل مجانا في الصيف الثاني.

وقدّرت أس الصفقة بمبلغ يتراوح بين 150 مليون و200 مليون يورو، لتكون الأغلى في تاريخ ريال مدريد.

ريال مدريد سيحرص خلال هذه الفترة على فتح خط تواصل غير مباشر مع الدائرة المحيطة باللاعب، لإقناعه بعدم التجديد لـ باريس سان جيرمان.

الصحيفة شددت أنه حال تجديد مبابي عقده، فسيكون بعيدا عن ريال مدريد، لأن النادي الملكي يعوّل بالكامل على الضغط على باريس في الصيف السابق لانتهاء عقده.

استراتيجية مشابهة لاستقدام إدين هازارد في الصيف الماضي من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، قبل عام على انتهاء عقده.

مبابي (21 عاما) يلعب في باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 بعد أن بدأ مسيرته في موناكو.

بطل العالم مع بلاده فرنسا سجل 82 هدفا في 112 مباراة مع فريقه الحالي، وصنع 45 هدفا.

وكانت العلاقة بين مبابي ومدربه توماس توخيل قد توترت مؤخرا، وظهرت في اعتراض اللاعب على استبداله في مناسبتين مختلفتين.

فيما غازل زيدان مواطنه خلال أحد المؤتمرات الصحفية وصرّح أن “مبابي صرح دائما بأن حلمه اللعب لـ ريال مدريد”.

لينتقد ليوناردو المدير الرياضي لـ سان جيرمان هذه التصريحات، ويرد: “هذه تصريحات تزعزع استقرارنا”.

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