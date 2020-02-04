روسيا تؤجل منتدى استثمار سنوي بسبب مخاوف من فيروس كورونا

أورد أمر حكومي روسي، أنه تقرر تأجيل منتدى دولي للاستثمار كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد منتدى الاستثمار الروسي الذي يحضره مجموعة من المسئولين رفيعي المستوى والمستثمرين الأجانب البارزين في الفترة من 12 إلى 14 فبراير.

ولم يحدد الأمر الحكومي الصادر أمس الإثنين، متى سيتم عقد المنتدى.

وقالت روسيا في وقت سابق أمس، إنها ستُرحل أجانب ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الوقت الذي تُجلي فيه طائراتها العسكرية المواطنين الروس من إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس بالصين.



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