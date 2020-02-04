بحث المركز المالي للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية

ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب بطرابلس، اجتماعا موسع برئاسة محمد الرعيض، وبحضور كافة أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع، المركز المالي للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية وخططها الاسترتيجية عن الفترة مابين2020-2024.

وكان الرعيض قد ترأس قبل أيام اجتماعات اللجنة الفرعية، المعنية بدراسة إمكانية رفع الدعم على المحروقات كافة، واستبدالها بالدعم النقدي المباشر، إضافة إلى مناقشة عمليات تهريب الوقود، وما ينتج عنه من أضرار بالاقتصاد الوطني.

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