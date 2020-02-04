مسح السجون ومراكز إيواء الهجرة غير الشرعية

ايوان ليبيا – وكالات :

استأنفت إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح أمس الاثنين برنامجها الوطني لمسح السجون ومراكز إيواء الهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الاعلامي بالمركز أن عملية إستئناف المسح الطبي سينطلق من مدينة مصراتة ويستمر لتغطية المدن المجاورة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحسب مكتبه الاعلامي أنه أرسل صباح الاثنين عيادة الأشعة المتنقلة للمدينة للبدء في عمليات المسح الشامل داخل السجون ومراكز إيواء الهجرة غير الشرعية.

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