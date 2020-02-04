دي مايو يلتقي باشاغا في روما

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو عن عزم الحكومة الإيطالية على «طرح سلسلة تعديلات» على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني منذ فبراير 2017 بشأن الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن التعديلات تستهدف «تحسين محتويات الاتفاقية».

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيطالية نقلته وكالة «آكي» عقب اللقاء الذي جمع دي مايو مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أمس الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة روما حيث ركزت مناقشات الجانبين على تنفيذ مخرجات برلين وإتفاقية الهجرة.

ووصفت الخارجية الإيطالية الاجتماع بين دي مايو باشاغا بـ«الودي والمفصل»، مشيرة إلى أنه كان «فرصة لتأكيد دعم الحكومة الإيطالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة».

وأكد دي مايو خلال الاجتماع على «التزام إيطاليا الأقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين». مجددا الدعوة «إلى احترام الهدنة وإلى التزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي وضِع في برلين».

وأعلن وزير الخارجية الإيطالية مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين الذي سيعقد في مدينة ميونيخ الألمانية منتصف مارس المقبل، معربا عن إستعداد إيطاليا «للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني».

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الثنائية حول الهجرة الموقعة في عام 2017، شدد دي مايو على «أهمية التزام السلطات الليبية القوي بالتصدي للمتاجرين بالبشر». كاشفا عن نية الحكومة الإيطالية «طرح سلسلة تعديلات قريبًا على الجانب الليبي من أجل تحسين محتويات الاتفاقية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الدعم اللازم لأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة، وفق «آكي».

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