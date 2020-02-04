المسماري يكشف عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا بلغ حتى الآن 6000 عنصر مبينا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دفع مليون دولار لكل قائد فصيل كي يرسل عناصره السورية للقتال في ليبيا مبينا أن عدد الفصائل يبلغ 10 فصائل.

وأردف أن كل مرتزق يتقاضى شهريا 2000 دولار مشيرا إلى أن شخص يدعى عقيد غازي هو من يقود مرتزقة أردوغان في ليبيا.

وبين المسماري أن أردوغان أدخل 1700 عنصر إرهابي إلى منطقة حدودية مع تونس وتم نقل عناصر منهم إلى الجنوب الغربي لليبيا وظهر بعضهم في الجنوب الليبي مضيفا أنه جرى أيضا نقل 1500 إلى 2000 عنصر من جبهة النصرة لليبيا عبر مطار معيتيقة الخاضع لسلطة تركية.

وأشار المسماري إلى أن مرتزقة أردوغان في ليبيا يشعرون بالإحباط لأنهم مرفوضون شعبيا لدرجة أن الجرحى منهم يخضعون للرعاية الصحية تحت حراسة مشددة خوفا من أن يتم قتلهم مضيفا أنهم تلقوا ضربات موجهة من قوات الجيش لافتا إلى أن بعضهم سافر إلى أوروبا.

وأضاف المسماري أن أردوغان يصدر الإرهاب لمختلف دول العالم حيث قام بإنشاء شركة استشارات عسكرية أمنية والتي تحولت فيما بعد لتنفيذ عمليات إرهابية كما أنها الشركة الوحيدة في تركيا التي تعنى بتوفير خدمات استشارية وتدريبات عسكرية.

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