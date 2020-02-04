كوريا الشمالية: تكليف 30 ألف موظف صحة يوميا لإجراء فحوص كورونا للمواطنين

كلفت كوريا الشمالية مسئولين على مستوى وزاري، لقيادة جهود مكافحة فيروس (كورونا) المستجد في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن صحيفة (رودونغ سينمون) الناطقة باسم حزب (العمال) الحاكم بكوريا الشمالية قولها “أن خطوة تكليف بيونج يانج مسئولين وزاريين بتولي جهود مكافحة فيروس (كورونا) المستجد في جميع أرجاء البلاد، جاءت وسط تزايد المخاوف من انتشار الفيروس في أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة:”لقد اتخذ حزبنا خطوات إضافية لمساعدة الوحدات ذات الصلة، العاملة في إطار مكتب الحجر الصحي المركزي، لزيادة قدرتها وتنظيم أعمالها وتحديد أي ثغرات في الجهود الوقائية التي تتخذها ووضع تدابير مضادة وشاملة”.

وأوضحت أن (بيونج يانج) تقوم بتكليف نحو 30 ألف موظف صحة يوميا، لإجراء فحوص على المواطنين وزيادة الاهتمام بالنظافة العامة ودرء انتشار العدوى.

وتعد هذه الخطوة هي الأخيرة ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها كوريا الشمالية لمنع انتشار الفيروس الذي انتقل من بؤرة تفشيه الأصلي بمدينة (ووهان) الصينية أواخر ديسمبر الماضي. وكثف الشطر الشمالي من جهوده الرامية إلى الحيلولة دون انتشار الفيروس عن طريق إغلاق جميع خطوطه الجوية وطرق السكك الحديدية على طول الحدود مع الصين، إلى جانب إبقاء جميع الأجانب الوافدين عبر الصين معزولين لمدة شهر. وقتل جراء الفيروس 425 شخصا في الصين، وشخص واحد في كل من الفلبين وهونج كونج، وتأكدت 20 ألف حالة إصابة، منها 180 على الأقل خارج الصين.

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