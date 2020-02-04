مدرب شوروسبري: قرار كلوب سيحرمنا من نصف مليون جنيه استرليني

ليفربول تعادل مع مضيفه شوروسبري تاون في الدور الرابع من المسابقة مما يجبرهما على خوض لقاء إعادة في ملعب أنفيلد، ليؤكد كلوب أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ولن يشرك لاعبيه الأساسيين في المباراة، لأنها تأتي في فترة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي.

وقال ريكيتس في تصريحات أبرزتها جريدة ستاندرد: “إذا كنت تلعب مع فريق ليفربول الأساسي فستحصل على 400 أو 500 أو 600 ألف جنيه استرليني، لكن لو لعبت ضد فريق الشباب سيكون ما بين 100 و150 ألف جنيه استرليني أو ما شابه ذلك”.

وأضاف “هذا فارق كبير بالنسبة لناد مثلنا حيث يتم حساب كل قرش”.

وأكمل “هذه هي أكبر خيبة أمل بالنسبة لنا، لأننا لن نحصل على عوائد مباراة إعادة تاريخية كاللعب ضد ليفربول بملعبه، إنهما أمران مختلفان تماما”.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أسباب عدم قيادة الفريق في مباراة الإعادة ضد شوروسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه قبل أيام: “ينبغي للجميع إدراك حقيقة أن اللاعبين لن يحصلوا على راحة كاملة من التدريبات، فهم سيواصلون التدرب منفردين أو في مجموعات صغيرة بصحبة بعض المدربين في الأسبوع الأول من الراحة الشتوية. فقط لن يتواجدوا في ميلوود ولن يخوضوا أي مباراة”.

وأضاف “بعد ذلك، سيكون أمامنا أسبوع آخر للاستعداد لمباراة نورويتش سيتي والمرحلة المتبقية من عمر الموسم، وهي مرحلة هامة للغاية”.

وواصل “عندما اتخذنا قرارنا قبل عدة أسابيع، لم يكن أحد يعلم ما إذا كنا سنفوز في مبارياتنا الثلاث التالية، ولربما تغير الأمر لو كنا خسرناها. كان علينا أن نتخذ قرارًا واضحًا وهذا ما فعلناه، والآن ينتظر مني البعض العدول عن هذا القرار، ولكنني لا أستطيع ذلك”.

وتابع “هل يمكنني التواجد في مباراة الإعادة؟ بالطبع، ولكن ليس هكذا يجب أن تدار الأمور من وجهة النظر التدريبية. لا يمكنني أن آتي قبل المباراة بيوم أو يومين فقط وأعطي تعليماتي للاعبين. إنهم بحاجة لتواجد مدربهم معهم، ولذلك سيتولى نيل كريتشلي هذه المسؤولية”.

وأكمل نحن نقوم بكل ما في وسعنا في سبيل الفوز بهذه المباراة، وهذا ليس بعيد المنال. بالطبع لن تكون المهمة سهلة، فجميعنا شاهدنا كيف قدم شوروسبري أداءً جيدًا للغاية في المباراة الأولى، ولكن الفوز يبقى في متناول أيدينا، وهذا ما يجب أن نركز عليه. الآن، يتعين على جميع الأطراف مناقشة الراحة الشتوية ووضع قواعد واضحة لها للسنوات القادمة”.

جدير بالذكر أن مدرب بروسيا دورتموند السابق دخل في صدام مشابه مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل أسابيع بسبب تعارض موعد مباراة أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين مع موعد مباراة الريدز الأولى في كأس العالم للأندية بقطر ديسمبر الماضي.

وفي النهاية وافق كلوب على خوض مباراة أستون فيلا باللاعبين الشباب الذي خسروا بنتيجة 0-5، فيما لعب بالأساسيين في مونديال الأندية وحصد لقبه في النهاية.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

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