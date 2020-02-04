بليحق : مجلس النواب يقر 5 شروط للمشاركة في حوار جنيف

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال) – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب أقر في جلسة اليوم الثلاثاء إصدار قرار باسم مجلس النواب بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن القرار سيتضمن ما يلي:

أولاً : ان يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان وتُحال من فخامة رئيس مجلس النواب .

ثانياً : ان يتم إحالة قائمة ال 14 إلى مجلس النواب .

ثالثاً : ان يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

رابعاً : لا يتم إقرار واعتماد اي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب .

خامساً : عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الإستشاري. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال