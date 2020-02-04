قناة العربية: الإرهابي “بادي” يقود قوات مصراتة للإنقلاب على الهدنة

مصراتة 04 فبراير 2020 (وال) – أعلن المعاقب دوليًا آمر لواء مليشيا ما يعرف بالصمود التابعة لقوات الوفاق غير الشرعية والمحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي صلاح بادي ، ليل الإثنين، الانقلاب على الهدنة التي التزمت بها القوات المسلحة العربية الليبية في مؤتمر برلين حول ليبيا، ويعمل المجتمع الدولي على تعزيزها، ودعا قوات مصراتة إلى الحشد للمعركة القادمة.

بادي الإرهابي أكد في مقطع فيديو نشرته الصفحات التابعة لقوات الوفاق غير الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي، مواصلة العمليات القتالية في منطقة أبو قرين والوشكة الواقعتين بمدينة مصراتة، لاستعادتهما من القوات المسلحة الذي سيطرت عليها قبل أسبوع، كما دعا مليشيات مصراتة إلى الخروج للدفاع عن مدينتهم والحشد للمعركة القادمة.

وقال بادي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، “هذا الوضع” في إشارة إلى الهدنة “لا يرضاه أحد وسوف نتجه شرقاً وغرباً، وسيلتف علينا الأحرار الثوار، وسنسطر هذه الملاحم كما سطرتها هذه المدينة (مصراتة) في 2011”.

وفي ذات الشأن، أعلن المكتب الإعلامي لمليشيات مايسمي ببركان الغضب التابعة لوزارة دفاع الوفاق غير الشرعية، أن الميليشيات التابعة لـ”قوة المنطقة العسكرية الوسطى” تتجه لتعزيز محاور القتال في منطقة أبوقرين والوشكة بوحدات عسكرية إضافية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات والمفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي اتفقت الأطراف الدولية في مؤتمر برلين حول ليبيا على تشكيلها للإشراف على الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، الاثنين، في مدينة جينيف السويسرية.

ويشارك في هذه الاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة، خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق غير الشرعية، وخمسة عينهم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في خطوة تستهدف التوصل لاتفاق بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، بعيداً عن الحلول العسكرية.

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