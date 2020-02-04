الجزائر تنفي حدوث وفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد

نفت الجزائر اليوم الثلاثاء ما تردد عن حدوث وفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد .

وقال مدير مستشفى القطار بالعاصمة الجزائر عصام الدين بويوسف، في ندوة صحفية اليوم:”ما تم تداوله عن وفاة ثلاث نساء بالعاصمة مؤخرا بفيروس كورونا عار تماما عن الصحة وإنما هي حالات انفلونزا موسمية”.

وأشار إلى أن ” كل حالات الإنذار التي تلقاها المستشفى ليست فيروس كورونا” ، قائلا “لا وجود لأي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر.”.

وكشف بويوسف عن سلامة جميع العائدين من الصين الذين نقلتهم الطائرة الجزائرية أمس الاثنين

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