ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس اليوم

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يركز فيه على القضايا الاقتصادية.

ويأتي الخطاب، الذي من المقرر أن يلقيه ترامب الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء (0200 غدا الأربعاء بتوقيت جرينتش) أمام مجلسي الكونجرس، قبل يوم واحد من صدور الحكم المتوقع في محاكمة عزل ترامب، كما يأتي في عام تجري فيه الانتخابات الرئاسية.

وسوف تكون هذه أيضا هي المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد بينهما في العام الماضي. وكانت بيلوسي أيضا هي التي أعلنت عن بدء التحقيق لعزل ترامب .

ومع ذلك، من المرجح أن يحول ترامب تركيزه في خطابه إلى الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة، والبيانات التي توضح نمو الاقتصاد والوعود بتحسين حياة الأسر العاملة.

كما من المرجح أن يشيد ترامب بالجيش الأمريكي، الذي شن عملية في الآونة الأخيرة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي. ولن يكون غريبا بالنسبة لترامب أن يدفع بأجندته المؤيدة لإسرائيل أيضا، على خلفية الكشف الأخير عن خطة للشرق الأوسط.

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