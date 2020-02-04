محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما

أصدرت قاضية مذكرة اعتقال بحق رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، عقب عدم مثوله أمام المحكمة بسبب مرضه اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يمثل زوما، الذي يواجه عدة اتهامات بالفساد، أمام محكمة بيترمارتزبورج العليا، ولكن محاميه قدم وثيقة تشير إلى أنه “مريض” وأنه يتلقى العلاج الطبي في الخارج.

وطالب ممثل الادعاء بيلي دورمير القاضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق زوما، قائلا إن عدم المثول أمام المحكمة يمثل جريمة جنائية.

وقال إن الدفاع لم يقدم تقريرا طبيا واقعيا، على الرغم من أنه كان أمامه الوقت الكافي للقيام بذلك.

وخلال الجلسة، قالت القاضية دهاي بيلاري: “هذا المحكمة لا تستطيع أن تفعل أي أمر آخر غير إصدار مذكرة اعتقال”. مع ذلك، قالت إن تنفيذ مذكرة الاعتقال سوف يتم تعليقه حتى السادس من مايو المقبل لدى استئناف المحكمة، مما يتيح للدفاع فرصة التقدم بالأدلة الطبية الكافية. وتعود القضية التي تنظر فيها المحكمة إلى عام 1999 بشأن رشاوى في قضية أسلحة تقدر بمليارات الدولارت. وأشرف على الاتفاق مع شركة ثاليس الفرنسية زوما عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس. ويؤكد محامي زوما أنه يجب إسقاط هذه التهم ضد موكله 77 عاما بسبب التدخل السياسي والتأخير غير المنطقي في المحاكمة.

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