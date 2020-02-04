رومينيجه: جوارديولا فكر في الاستعانة بـ نوير في وسط الملعب

وصرح رومينيجه لمجلة النادي قائلا: “مانويل نوير اخترع فكرة أن يلعب حارس المرمى الكرة بهذه الطريقة، وقام بثورة في هذا المركز”.

وواصل “لازلت أتذكر كيف فكر بيب جوارديولا بشكل جاد تماما بإشراكه في وسط الملعب في مباراة بعد حسم الدوري”.

وأكمل “كان الأمر صعبا بالنسبة لي بإقناع بيب بالعدول عن تلك الفكرة”.

وتابع “البعض كان سيظن الخطوة كعجرفة أو إهانة منا للخصوم”.

وأتم “أنا على قناعة تامة أن مانويل نوير بإمكانه اللعب بشكل جيد للغاية في وسط الملعب”.

بيب جوارديولا قاد بايرن ميونيخ في الفترة من 2013-2016، وحصد معه لقب الدوري الألماني 3 مرات وكأس ألمانيا مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرة وكأس العالم للأندية مرة، كما وصل لنصف نهائي دوري الأبطال 3 مرات خسر خلالها من ريال مدريد ثم برشلونة وأتليتكو مدريد على التوالي.

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