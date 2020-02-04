وزير الخارجية الأمريكي السابق يدعو ترامب لطمأنة حلفاء أمريكا

دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون إلى زيادة الدور العالمي للولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وعبر عن أمله في أن يبعث الرئيس دونالد ترامب رسالة لطمأنة حلفاء البلاد خلال خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ووصف تيلرسون في تصريحات أدلى بها صباح اليوم في هيوستون خلال مؤتمر أرجوس النفطي الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح” رغم أن الكثير من القضايا لا تزال دون حل.

وذكر أنه أبلغ البيت الأبيض قبل رحيله بأن على الولايات المتحدة أن تتواصل مع روسيا بشأن فنزويلا.

وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية من أول فبراير2017 وحتى 31 مارس 2018. وحل محله بعد ذلك مايك بومبيو الذي كان مدير المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك.

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