الإمارات واليونان يشددان على وقف نقل الإرهابيين إلى ليبيا

العنوان _أبوظبي

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة شرق البحر المتوسط وليبيا، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن بن زايد وميتسوتاكيس أكدا على توافق وجهات النظر في دعم العمل على إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا، تلبي طموحات الشعب الليبي في التنمية والسلام، وتضع حدا لتدفق العناصر الإرهابية إلى أراضيها. وعبرا عن مساندتهما الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشان.

وجدد رئيس وزراء اليوناني خلال اللقاء رفضه للاتفاقية التي وقعت بين تركيا وحكومة فائز السراج في نوفمبر الماضي واعتبرها باطلة.

وشدد الطرفان الإماراتي واليوناني على رفض أي سياسات أو إجراءات تهدد الاستقرار في البحر المتوسط، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأمن والسلم الدوليين، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي بشأن الحدود البحرية والتعامل مع موارد النفط والغاز في المنطقة.