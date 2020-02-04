بعد لقائه بنتانياهو.. البرهان: من حق الشعب الفلسطيني إنشاء دولته المستقلة

قال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء : إن لقائي بنتانياهو جاء من موقع مسئوليتي لأهمية العمل الدءوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني.

وأضاف أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسئولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية وفقاً لـ”سكاى نيوز عربية”.

وأكد البرهان أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

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