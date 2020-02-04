ميسي يرد على أبيدال: كل شخص يجب أن يتحمل مسؤولياته.. ما فعلته غير صحيح

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” اليوم الثلاثاء: “في الحقيقة لا أحب القيام بتلك الأشياء لكنني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه والتركيز على قراراته”.

وواصل “اللاعبون يهمتون بما يحدث في الملعب ونحن أول من يعترف عندما لا نكون على ما يرام”.

وتابع ميسي “يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية في النادي مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات التي يتخذونها”.

وأتم “عندما تتحدث عن اللاعبين يجب أن تقول أسماء لأننا نلطخ الجميع بذلك الحديث ونثير أحاديث غير صحيحة”.

وكان أبيدال قال في حديثه في وقت سابق من اليوم لشبكة “إي إس بي إن” عن قرار إقالة فالفيردي: “قرار إقالة فالفيردي اتخذناه منذ لقاء الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، المشكلة لم تكمن في النتائج بقدر ما كانت مشاكل داخلية”.

وشدد الظهير الأيسر الفرنسي السابق “لم يكن من السهل أبدا اتخاذ القرار”.

وواصل “لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء”.

وأردف “لذا أبلغت الإدارة برأيي وأنه علينا أن نتخذ قرارا”.

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