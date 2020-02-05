دورتموند ولايبزيج يودعان كأس ألمانيا

وقلّب شالكه تأخره لفوز على هيرتا برلين وسار على نهج فورتونا دسلدورف بعد تفوقه على كايزرسلاوترن.

إينتراخت فرانكفورت تقدم عبر أندريه سيلفا في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل الصربي فيليب كوستيش هدف فرانكفورت الثاني في الدقيقة 51.

وقلص الكرواتي داني أولمو النتيجة لصالح لايبزيج في الدقيقة 69 مدوًنا أول أهدافه بقميص فريقه الجديد.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل سجل كوستيش الهدف الثاني له والثالث لفريقه حاجزا أولى بطاقات التأهل لربع نهائي كأس ألمانيا ومقصيا وصيف نسخة الموسم الماضي.

وأقصى بريمن دورتموند من كأس ألمانيا بعد الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ويسيرستاديون.

الشوط الأول انتهى بتفوق الأخضر بثنائية عن طريق دايفي سيلكه في الدقيقة 16 وأضاف ليوناردو بينتكورت الهدف الثاني في الدقيقة 30.

إيرلنيج هولاند واصل بدايته الصاروخية وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني.

هدف هو الثامن له مع دورتموند في مباراته الرابعة.

الكوسوفي ميلوت راتشيسا سجل هدف بريمن الثالث في الدقيقة 70، وقلص الأمريكي جيوفاني رينا النتيجة في الدقيقة 78 بهدف ثان بتسديدة مقوسة رائعة.

فوز جعل بريمن ثاني أكثر فريق فوزا بلقب كأس ألمانيا بالتأهل لربع النهائي.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا قلّب شالكه تأخره إلى فوز على هيرتا برلين بنتيجة 3-2.

الفريقان التقيا مطلع الأسبوع في الدوري الألماني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

الشوط الأول انتهى بتقدم هيرتا برلين عن طريق هدفين من توقيع باسكال كوبك في الدقيقة 12، ووقّع البولندي شيشتوف بيونتيك على هدفه الأول مع فريقه الجديد في الدقيقة 39.

وسجل كل من دانييل كاليجوري هدف تقليص الفارق للرويال بلوز في الدقيقة 76 ومن ثم عدّل المغربي أمين حاريت النتيجة بهدف في الدقيقة 82.

وعقب اللجوء لشوطين إضافيين سجل بينيتو رامان هدف الفوز لشالكه في الدقيقة 115.

وحجز فورتونا دسلدورف بطاقة التأهل بعد الفوز بنتيجة 5-2 على كايرزسلاوترون.

دسلدورف قلّب تأخره في الشوط الأول بالهزيمة 2-1 إلى فوز في الشوط الثاني بنتيجة 5-2.

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