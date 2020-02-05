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كأس الاتحاد الإنجليزي – شباب ليفربول لثمن النهائي.. وروني يقود فريقه لمواجهة يونايتد

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وسجل رو ويليامز هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرماه بالمباراة المعادة بعد التعادل في اللقاء الأول بهدفين لكل منهما.

وخاض ليفربول المباراة بفريق الشباب في غياب الفريق الأول ويورجن كلوب المدير الفني.

وبذلك يواجهه ليفربول فريق تشيلسي في ثمن النهائي المقرر إقامته في مارس المقبل.

كما تأهل دربي كاونتي إلى ثمن النهائي لمواجهة مانشستر يونايتد بقيادة واين روني بالفوز 4-2 على فريق نورثامبتون.

وكان واين روني قد سجل هدف دربي كاونتي الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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