ترامب: سياسة الرسوم الجمركية مع الصين آتت ثمارها ونتعاون معها للحد من انتشار كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة الرسوم الجمركية مع الصين “آتت ثمارها”.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد إن الشركات أخذت تعود مجددا إلى الولايات المتحدة، ووصف العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ، بأنها “ربما تكون الأفضل على الإطلاق”.

ودفاعيا، قال ترامب: “استثمرنا 2ر2 تريليون دولار في بناء الجيش الأمريكي .. قمنا بشراء أحدث التجهيزات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة”.

وتابع ترامب، الولايات المتحدة تعمل مع الصين للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال إن إدارته تتخذ خطوات لحماية الأمريكيين من الأمراض ومن فيروس كورونا.

وتابع: “سنعمل على تحسين النظام الصحي وتقديم الرعاية اللازمة”.

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