ترامب يقول إن العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني.. ويجدد تعهده بسحب قواته من أفغانستان

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني وأكد أنه يتعين على طهران تغيير سياساتها بشكل كبير.

وأضاف ترامب في خطاب حالة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) : “يتعين على النظام الإيراني التخلي عن سعيه لحيازة أسلحة نووية والتوقف عن نشر الموت والإرهاب والدمار، وأن يبدأ العمل من أجل مصلحة شعبه”.

وتابع: “يمكننا مساعدتهم على تحقيق انتعاش جيد وفي وقت قصير. يمكن أن يحدث هذا كله بسرعة كبيرة”.

وأضاف: “نحن هنا .. دعونا نرى أي مسار سيختارون .. الأمر برمته متروك لهم”.

وأكد رغبته في سحب الجنود الأمريكيّين في نهاية المطاف من أفغانستان. وقال ترامب : “في أفغانستان، مكّنتنا قيمة مقاتلينا وتصميمهم من إحراز تقدّم هائل، وهناك محادثات سلام جارية”. وأبدى مجدّدًا رغبته في “إنهاء أطول حرب أمريكيّة وإعادة قوّاتنا إلى الوطن”.

كما تعهد بحماية حق حيازة الأسلحة النارية، وقال: “سأحمي دائما الحق المكفول لكم بموجب التعديل الثاني بالاحتفاظ بالسلاح وحمله”.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح كوكب المريخ.

ودعا ترامب في خطابه إلى توفير التمويل اللازم لتلك المهمة.

قوبل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة الاتحاد برد فعل متباين إلى حد كبير من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس.

وبينما كان الجمهوريون يهتفون ويصفون بحفاوة بالغة، جلس الديمقراطيون المعارضون على جانب آخر من القاعة دون تصفيق إلى حد كبير في الوقت الذي كان الرئيس يسلط الضوء فيه على ما وصفه بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها إدارته على مدار السنوات الماضية.

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