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حقيقة توفر الوقود في المناطق الوسطى والشرقية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الوقود متوفر بكميات كافية في المناطق الوسطي والشرقية، موضحة أن ناقلة محملة بالبنزين انتهت من عملية التفريغ في ميناء بنغازي البحري، كما بدأت ناقلتان محملتان بالغاز المسال والبنزين في التفريغ.

وتوقعت المؤسسة في بيان اليوم، وصول ناقلة محملة بالديزل اليوم إلي ميناء بنغازي ايضا، فيما سيتم تزويد مدينة طبرق من ميناء بنغازي بشكل مباشر.

وبحسب البيان، لا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأوضحت المؤسسة أنها قامت بتحويل أحد خزانات النفط في ميناء البريقة النفطي من خزان نافثا إلي خزان للمكثفات، حتي لا يتوقف الغاز علي محطات كهرباء الزويتينية وشمال بنغازي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلي «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها» والسماح لها باستئناف علميات الإنتاج فورا «من أجل ليبيا وشعبها».

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • – حقيقة نور. المسريين ببيع الغاز المصري والنقط المصري / للعدو الصهيوني /
    واستغلال النفط الليبي بأسعار زهيدة لتعبئة النواقص في مصر – عن طريق الموءقتة . او الاتحاد الأفريقي .
    وعجز المهاجرين الليبيين عن العودة لبلادهم بسبب احتكار البرلمان لحركة الطيران المدني / والتهديد الاجرامي – بقصف الطاءرات المدنية اللببية في طرابلس …!!!!

    رد

  • Avatarاداري ليبي .:
    5 فبراير، 2020 الساعة 12:15 م
    – حقيقة تورط . المصريين مع مصرانة ببيع الغاز المصري والنقط المصري / للعدو الصهيوني /
    واستغلال النفط الليبي بأسعار زهيدة لتعبئة النواقص في مصر – عن طريق الموءقتة او الاتحاد الأفريقي .
    وعجز المهاجرين الليبيين عن العودة لبلادهم بسبب احتكار البرلمان لحركة الطيران المدني / والتهديد الاجرامي – بقصف الطاءرات المدنية اللببية في طرابلس …!!!!

    رد