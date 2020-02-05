رئيس مالاوي يطعن على قرار المحكمة العليا ببطلان الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا أنه سوف يطعن على قرار المحكمة العليا ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي.

كانت المحكمة العليا قد قضت أمس الأول الاثنين ببطلان الانتخابات، التي أجريت في مايو الماضي، وأصدرت أوامرها بإجراء انتخابات جديدة خلال خمسة أشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجيمي كاليلاني المتحدث باسم موثاريكا القول هاتفيا اليوم الأربعاء ” نشعر أن الحكم يمثل إجهاضا خطيرا للعدالة، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب من خلال الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا”.

يذكر أن موثاريكا حصل في الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي على 6ر38 في المئة من الأصوات مقابل 4ر35 في المئة حصل عليها أقرب منافسيه وهو لازيوس تشاكويرا.

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