الأزهر يشارك في الاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بأبوظبي| صور

شارك وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، في الاحتفالية التي أقيمت، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، للاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، برعاية من الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وضم وفد الأزهر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظيرعياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مدير مركز الأزهر لتعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والسفير عبد الرحمن موسى، مسئول العلاقات الأفريقية بالأزهر الشريف.

واحتفلت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في فبراير من العام الماضي.

وحضرالاحتفال الشيخ، عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الاحتفال عدد من القادة الدينيين ورموز الإعلام في العالم العربي وعدد من الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصحاب المبادرات العالمية المؤثرة في خدمة الإنسانية، والطلاب من الجامعات والمدارس الإماراتية.

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