راديو كتالونيا: بارتوميو يطلب أبيدال في اجتماع عاجل على خلفية تصريحاته

ومن المتوقع أن يعقد الثنائي اجتماعا عاجلا يوم الأربعاء على خلفية الخلاف الكبير بين أبيدال، وليونيل ميسي نجم برشلونة بعد تصريحات مدير الكرة لصحيفة “سبورت” الكتالونية.

ماذا حدث؟

وكان أبيدال قال في حديثه في وقت سابق عن قرار إقالة فالفيردي: “قرار إقالة فالفيردي اتخذناه منذ لقاء الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، المشكلة لم تكمن في النتائج بقدر ما كانت مشاكل داخلية”.

وشدد الظهير الأيسر الفرنسي السابق “لم يكن من السهل أبدا اتخاذ القرار”.

وواصل “لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء”.

وأردف “لذا أبلغت الإدارة برأيي وأنه علينا أن نتخذ قرارا”.

تصريحات أبيدال أغضبت ليونيل ميسي نجم الفريق الذي استخدم حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” للرد على مدير الكرة بفريقه.

وكتب ميسي: “في الحقيقة لا أحب القيام بتلك الأشياء لكنني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه والتركيز على قراراته”.

وواصل “اللاعبون يهمتون بما يحدث في الملعب ونحن أول من يعترف عندما لا نكون على ما يرام”.

وتابع ميسي “يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية في النادي مسؤولياتهم وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات التي يتخذونها”.

وأتم “عندما تتحدث عن اللاعبين يجب أن تقول أسماء لأننا نلطخ الجميع بذلك الحديث ونثير أحاديث غير صحيحة”.

أبيدال تم تعيينه كمدير للكرة في برشلونة في يونيو 2018 خلفا لروبيرتو فيرنانديز.

ووجهت انتقادات عديدة إلى أبيدال مؤخرا وفقا لتقرير صحيفة “أس” الإسبانية بعد فشله في ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية لتعويض المصاب لويس سواريز.

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