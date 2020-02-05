ترتيب ليبيا في قائمة أقوى الجيوش العربية

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر موقع غلوبال فاير باور، المتخصص بتصنيفات الجيوش عالميًا، قائمة لأقوى الجيوش العربية، وجاء على رأس القائمة في الترتيب الأول، الجيش المصري، هو الأقوى عربيا، بعد تمكنه من أن يصبح التاسع عالميًا.

وجاء في الترتيب الثاني لأقوى الجيوش العربية، الجيش السعودي ومن بعده في المرتبة الثالثة الجيش الجزائري، وجاء الجيش الإماراتي في الترتيب الرابع عالميًا، وفي المرتبة 46 ضمن التصنيف العالمي لأقوى الجيوش.

ويأتي الجيش السوري في المرتبة الخامسة، ويليه الجيش العراقي في المرتبة السادسة، ومن بعده الجيش المغربي في المرتبة السابعة، والجيش السوداني في المرتبة الثامنة، ومن بعده الجيش العربي الأردني في المرتبة التاسعة عربيا، وفي التصنيف العالمي يحلّ الجيش الأردني في المرتبة 67 على المستوى العالمي.

وفي المرتبة العاشرة، الجيش اليمني، ويليه في المرتبة الحادية عشر الجيش التونسي.

أما في المرتبة الثانية عشر، الجيش الوطني الليبي، وعلى المستوى العالمي، في المرتبة 80.

وفي المرتبة الثالثة عشر، الجيش العُماني، ويليه في المرتبة الرابعة عشر الجيش الكويتي، ويليه الجيش القطري في المرتبة الخامسة عشر، ومن بعده في المرتبة السادسة عشر الجيش البحريني، ويليه في المرتبة السابعة عشر الجيش اللبناني، ويليه الجيش الصومالي في المرتبة الثامنة عشر، وفي المرتبة التاسعة عشر، الجيش الموريتاني.

واستند التقرير الدولي، لموقع غلوبال فاير باور، في تصنيفه للجيش العربية والعالمية، إلى مؤشر القوة، بعد حصوله على تصنيف يقترب من الدرجة “صفر” التي تعبتر المرتبة المثالية للقوة العسكرية في العالم.

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