الرئيس الروسي يؤكد دعمه لسيادة العراق.. ويدعو إلى تبني لغة الحوار بين الفرقاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعمه لسيادة العراق، داعيا إلى ضرورة تبني لغة الحوار في حل جميع المشاكل.

وقال بوتين، خلال تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد لدى روسيا اليوم الأربعاء بـ”الكرملين، إن البشرية اليوم في مرحلة خطيرة، مشيرا إلى تزايد الصراعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية والتطرف، وانهيار نظام الحد من التسلح.

وأضاف – مخاطبا السفير العراقي الجديد لدى (موسكو) – أن روسيا والعراق اكتسبتا خبرة قوية بالتعاون “المشترك” في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الوقود والطاقة، مشيرا إلى أن (موسكو ) دعمت باستمرار الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وسلامتها الإقليمية، وتساعد في حل قضاياه الأمنية.

وتابع: إنه يتعين أن يتحقق الاستقرار السياسي “الداخلي” في العراق من خلال حوار وطني واسع قائم على مصالح الجميع.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي، استعداد بلاده لحوار هادف مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، وقضية الإرهاب؛ قائلا: “إن السلام والأمن على هذا الكوكب يعتمدان إلى حد كبير على حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة واستقرارهما وإمكانية التنبؤ بهما”.

وأعرب عن الاقتناع بأن هذه العلاقات يجب أن تستند إلى مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.

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