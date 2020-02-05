البرلمان الكويتي يدعو الحكومة لاستمرار موقفها الرافض لـالخطة الأمريكية للسلام

أعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بـ”الخطة الأمريكية للسلام” ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، داعيا الحكومة الكويتية إلى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، في الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، للنظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء؛ بشأن التداعيات الخاصة بخطة السلام الأمريكية، وبيان موقف المجلس منها.

ودعا مجلس الأمة إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي، مشددًا على رفضه للخطة، ودعمه لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الشعبية والوطنية العربية والإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني، وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.

وأشاد بالموقف المبدئي للقيادة السياسية الكويتية، وعلى رأسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من القضية الفلسطينية، وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف ضد خطة السلام الامريكية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلًا وإنصافًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد أن موقف أعضاء مجلس الأمة الواضح من هذه القضية، سيترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربية، سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت المقبل.

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