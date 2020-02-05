سفير البحرين يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية

أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عمق ومتانة العلاقات بين مملكة البحرين ومصر.

وثمن الجودر، خلال لقائه اليوم مع ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، بمقر وزارة الخارجية، ما تشهده العلاقات من تطور وتقدم على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن كلا البلدين حريص على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء عددًا من مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحة العربية، وأهمية التعاون المشترك وتنسيق المواقف بين الجانبين إزاء العديد من الموضوعات خصوصا في ضوء توافق الرؤى بين الجانبين، وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف وتدخل القوى الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية.

ومن جانبه، نوه مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون العربية، بعمق العلاقات الثنائية المتينة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

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