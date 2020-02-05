حكومة الوفاق تبحث تأمين أسطول شركات الطيران

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعه العادي الأول للعام 2020، الذي عُـقد اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قانون الترتيبات المالية للعام الجاري والتأمين على أسطول شركات الطيران المحلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعضو المجلس محمد عماري وأحمد حمزة، والمفوضون بوزارات حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اجتماع مجلس الوزراء استهل أعماله باعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الطارئ والاستثنائي الأول للعام 2020، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهما، كما قدم السراج حصيلة بآخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة العسكرية والأمنية، إضافة إلى نتائج جولاته الخارجية.

وأضاف أن مجلس الوزراء عكف خلال الاجتماع «على مناقشة مشروع قانون الترتيبات المالية للسنة المالية 2020، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم كلًّا من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية لبحث ما ورد من ملاحظات حولها. كما ناقش المجلس موضوع التأمين على أسطول شركات الطيران المحلية ضد كوارث الحرب والأزمات بالتنسيق بين وزارتي المواصلات والمالية».

كان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عقد، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع المفوضين بوزارتي المالية فرج بومطاري، والمواصلات ميلاد معتوق؛ لبحث العراقيل التي تحوْل دون انتظام عمل شركات النقل الجوي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن بومطاري ومعتوق استعرضا خلال الاجتماع «الخطوات المتخذة بشأن استصدار خطابات ضمان التغطية التأمينية ضد أضرار الحروب لصالح شركات الطيران لاستخدامها في حالة وقوع أضرار للطائرات».

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