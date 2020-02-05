حفتر يلتقي وزير الخارجية الجزائري

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الحزائري صبري بوقادوم في مقر القيادة بالرجمة، اليوم الأربعاء.

وثمن حفتر دور الجزائر «الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا و الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة»، معتبرا أن الدولة الجزائرية تقوم بدور إيجابي لحل الازمة في ليبيا ولها موقف ثابت من الأزمة.

وأشاد كذلك بـ« دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي»، حسبما ذكر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة في بيان اليوم.

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