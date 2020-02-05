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أسماء النواب أعضاء لـجنة حوار جنيف المرتقب

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

رشح أعضاء مجلس النواب الموجودون في طرابلس خمسة من بينهم، عن خمس دوائر من ضمن الـ13 دائرة التي يتشكل منها المجلس، لتمثيل وفد البرلمان في حوار جنيف المرتقب، الذي يأتي ضمن المسار السياسي لمخرجات مؤتمر برلين.

وقال مصدر برلماني في طرابلس إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحيطت علما بأسماء النواب الخمسة المرشحين، متوقعا إحالة أسماؤهم إلى البعثة خلال يومين.

والمرشحون الخمسة هم: «عمر قرميل عن دائرة الجبل، وعائشة شلابي عن دائرة الزاوية الغربية، ومحمد الرعيض عن مصراتة، وحمودة سيالة عن طرابلس، وعبدالقادر حسن يحيى عن دائرة أوباري – مرزق»، حسب المصدر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • يجب على البرلمان تشكيل مجلس استشارى تابع للحكومة المؤقتة يضم اعضاء المؤتمر العام السابق الداعمين للجيش الوطنى ويختاروا من بينهم رئيس ونطلب من سلامة تمثيل هذا المجلس الاستشارى فى حوار جنيف بنسبة سيطرة الحكومة المؤقتة على الاراضى الليبية يجب على البرلمان ان يتعلم كيف يلاعب الملاعين الخوان بنفس الاسلوب الصهيونى الذى يتعاملوا به

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