إقالة مدرب بريشيا للمرة الثانية في الموسم

إقالة المدير الفني تأتي رغم إصدار النادي بيانا ينفي نية النادي في رحيل مدربه في وقت سابق الذي تولي الفريق لولاية ثانية الموسم الجاري.

كوريني أقيل في الثالث من نوفمبر الماضي وعُيّن فابيو جروسو على رأس الإدارة الفنية للفريق.

جروسو خسر 3 مباريات دون أن يسجل لاعبيه أهدافا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

وعاد كوريني مجددا لتولي المهمة في الثاني من ديسمبر الماضي ورحل بعد 8 جولات، فاز في مباراتين فقط وخسر 4 وتعادل في 2.

الأوروجوياني دييجو لوبيز المدير الفني الجديد لـ بريشيا سبق وأن درب في الدوري الإيطالي بعدما قاد أندية كالياري وباليرمو وبارما سابقا.

ويستضيف بريشيا في الجولة الـ 23 أودينيزي وعينه على الفوز بعد 6 مباريات دون أي انتصار في الدوري الإيطالي.

ويحتل بريشيا المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة عقب مرور 22 جولة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا