مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا الخميس لمناقشة التطورات في إدلب

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا الذي شهد معارك بين الجيشين التركي والسوري، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عقد الاجتماع، وسيعرض خلاله موفد الأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون الوضع في منطقة إدلب، وفق المصدر نفسه.

وأسفرت مواجهات غير مسبوقة الإثنين بين القوات التركية والسورية عن أكثر من عشرين قتيلا خلال تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل الجهادية والمقاتلة في سوريا وحيث الوضع الإنساني دقيق.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بـ”وقف العمليات القتالية” بين الأتراك والسوريين، مبديا “قلقه البالغ حيال طبيعة النزاع”.

وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء النظام السوري حتى نهاية فبراير لسحب قواته من محيط نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال غرب سوريا.

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