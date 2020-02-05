الأناضول: روسيا تعرقل تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن حول نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا

نيويورك-العنوان

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن روسيا عرقلت، اليوم الأربعاء، تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي خاص بنتائج مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا، الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير الماضي.

ونقلت الأناضول عن مصدر دبلوماسي، قوله، إن “الوفد الروسي كسر حاجز الصمت الخاص بمشروع القرار، الذي كان محددًا بحلول الساعة الثانية ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لنيويورك، بزعم أن المشروع لم يأخذ بالاعتبار الاقتراحات الروسية على النحو الواجب. وأضاف المصدر، أنه “من غير المعروف طبيعة الاقتراحات الروسية تلك”.

و”مرحلة الصمت” هو إجراء متبع بمجلس الأمن حين يطرح مشروع قرار، بحيث يتم تحديد ساعة معينة لصدوره، وفي حال لم يكسر أي عضو بالمجلس “مرحلة الصمت”، يصبح القرار ساريًا للنقاش والتصويت.

أما إذا كسرت أية دولة عضو بالمجلس “مرحلة الصمت” قبل الموعد المحدد، يحتاج مشروع القرار لمزيد من المفاوضات قبل تمريره.

ويستلزم صدور القرار موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس الـ 15، شريطة ألا تستخدم أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا والصين) حق النقض (الفيتو).

وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفيرن البلجيكي مارك بيكستين، أن مشروع قرار خاص بمخرجات مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية؛ قد يصدر عن المجلس في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأوضح بيسكتين، في تصريحات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن مشروع القرار الذي يصادق على ما تم التوصل إليه في برلين بخصوص الأزمة الليبية “أصبح قيد مرحلة الصمت حاليا”. وأعرب رئيس المجلس عن أمله في صدور القرار وعدم تقديم اعتراضات عليه.