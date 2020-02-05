سفير مصر في فيينا: الرئيس السيسي يقود البلاد لنهضة كبيرة في كافة المجالات

أكد السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود البلاد نحو نهضة كبيرة في كافة المجالات ، مشيرا إلى أن مصر في عصر الرئيس السيسي تخطو خطوات كبيرة بل تقفز قفزات كبيرة لتتبوأ مكانتها اللائقة بها بين الأمم.

جاء ذلك خلال استقبال السفير عمر عامر، اليوم الأربعاء ، لأعضاء الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمدينة ليوبن برئاسة بهجت العبيدي ، حضر اللقاء القنصل المصري بالنمسا المستشار باسم طه والمستشار حازم ذكي والمستشار الثقافي المصري بفيينا الدكتور عمرو الأوربي.

وأشاد السفير عامر بالعلاقة الوطيدة التي تربط أبناء الجالية بالبعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا ، كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه السفارة من أبناء الجالية ، مشيرا إلى التفاف أبناء الجالية حول القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأن الجالية المصرية بالنمسا تعد نموذجا متميزا لدعم أبناء مصر في الخارج لدولتهم ورئيسهم.

وسلط السفير المصري في فيينا الضوء على المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في نفوس أبناء الشعب النمساوي ، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين.

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